“Es una alegría estar inaugurando con el Ministro y María Luján Rey este nuevo Centro de Control de Energía Eléctrica que moderniza después de décadas el sistema del Sarmiento. Estamos orgullosos de la gestión del ministro y este equipo. Esta inversión en tecnología e infraestructura permite un monitoreo más eficaz, ahorrar tiempos de viaje y seguridad. El tren Sarmiento de hoy es muy distinto al que yo me tomaba cuando era pibe, cuando viajábamos colgados, esa es la Argentina que dejamos atrás, y esto es posible por estas obras que no se ven pero son fundamentales porque las disfrutan miles de vecinos”, dijo, por su parte Ramiro Tagliaferro, intendente de Morón.

Hasta diciembre de 2017, el tren Sarmiento contaba con 251 servicios por día hábil y el servicio eléctrico entre Once y Moreno tardaba 70 minutos en unir ambas cabeceras. Hoy, el Sarmiento realiza 275 servicios por día hábil y une ambas cabeceras en 65 minutos, con frecuencias de 8 minutos en hora pico, que redunda en una mejor experiencia de viaje para los pasajeros.

“Hemos encarando las obras que había que hacer para mejorar el servicio en esta línea. Si bien son trabajos subterráneos y el pasajero no los ve, son las que verdaderamente permiten transformar el servicio y que cada día más pasajeros elijan al tren para moverse, porque es un medio de transporte seguro, rápido y confiable”, señaló Guillermo Fiad, presidente de Trenes Argentinos Infraestructura.

El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, junto con el intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro; el presidente de Trenes Argentinos Infraestructura, Guillermo Fiad; Marcelo Orfila, presidente de Trenes Argentinos Operaciones; y familiares de víctimas de la tragedia de Once, recorrieron el centro de control eléctrico de Castelar.

Las obras incluyeron la renovación integral del sistema eléctrico, que no se modernizaba desde 1925, año en que fue instalado por los ingleses el antiguo “Ferrocarril del Oeste”. Se recambiaron 170 kilómetros de cables principales subterráneos que tenían hasta 90 años de antigüedad, la puesta en marcha de un nuevo centro de control energía en Castelar, una nueva cámara de media tensión en Ramos Mejía, 3 nuevas subestaciones en Liniers, Ituzaingó y San Antonio de Padua y la modernización de 11 tableros de media tensión.

“Con estas obras estamos saldando una deuda histórica, sumando tecnología que no se renovaba desde hace más de 90 años. Hacen a un transporte público de calidad e impactan en la calidad de vida de las personas”, sostuvo Guillermo Dietrich, ministro de Transporte de la Nación.

Tras mejoras en el sistema eléctrico y obras para repotenciarlo, el tiempo de viaje entre las cabeceras de Once y Moreno se redujo 5 minutos, por lo que los 330 mil pasajeros diarios de la línea se ahorran casi una hora de viaje a la semana. Las obras permitieron aumentar la cantidad de servicios diarios, renovando instalaciones de hasta 90 años de antigüedad y nuevas subestaciones eléctricas; en mayo creció un 10% la cantidad de pasajeros.