El actual concejal de José C. Paz y subsecretario de Promoción de Políticas Sociales de la provincia...

El noveno puesto será ocupado por Yonatan Urquiaga, hermano del ex intendente Carlos Urquiaga y presidente del bloque de concejales. La lista la completan Antonella Sauchelli, Federico Alé y Ofelia Villarreal.

Atornillado al sillón: Mario Ishii va por cuatro años más de mandato en José C. Paz