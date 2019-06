El ex intendente de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino, buscará dentro del frente Juntos por el Cambio...

El actual concejal de José C. Paz y subsecretario de Promoción de Políticas Sociales de la provincia de Buenos Aires, Ezequiel Pazos, será precandidato a intendente de José C. Paz por el frente Juntos Somos el Cambio.

Ezequiel Pazos será el precandidato a intendente del macrismo en José C. Paz