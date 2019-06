Confrontará con la boleta que encabeza el dirigente de la UCR, Andrés Montone, y que tiene encabezando la lista de concejales a Matías Cerda, referente del gobernador de Salta en el distrito; y a Julieta Daucourt, del mismo espacio. Aparecen luego, el ex concejal Fermín Lencina y la referente de Libres del Sur, Florencia Zurini.

Una de las nóminas lleva a Marta Tello, del espacio vecinal VIVILO, como postulante a intendente. Son candidatos a concejales, el camañista Alan Avaca; la ex legisladora y referente del GEN, Claudia Ávalos Uñates; y Alejandro Verzello, de Unión Celeste y Blanco.

No hubo consenso entre los dirigentes locales del espacio que propone a Roberto Lavagna como candidato a presidente y a Juan Manuel Urtubey como vice. En Vicente López habrá PASO entre dos boletas.