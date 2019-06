Lo confirmó el propio líder el Frente Renovador hoy, aclaró que no irá a una PASO contra Alberto...

El cuarto lugar es para Catalina Buitrago que responde al ministro de Gobierno provincial, Joaquín de la Torre. En quinto lugar va Luciano Bugallo, de la Coalición Cívica; sexta Noelia Ruiz, de La Generación; y séptimo Hugo Oroño, cuyo referente es el ex intendente de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino.