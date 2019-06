Se presentaron dos listas. Por un lado, se inscribió una nómina de unidad entre el Partido Justicialista, La Cámpora y el Frente Renovador; por el otro, el ex concejal Federico Gelay, con el aval de la senadora provincial Teresa García y el respaldo de gremios y organizaciones políticas, presentó su lista.

This site is protected by wp-copyrightpro.com