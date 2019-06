Un día antes del cierre de listas y no sin polémicas, el Frente de Todos de San Miguel tiene sus candidatos....

El ex intendente de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino, buscará dentro del frente Juntos por el Cambio recuperar el municipio que gobernó durante 20 años. El ex alcalde firmó como precandidato dentro del espacio que encabeza Mauricio Macri a nivel nacional.