Por su parte, el subsecretario de Gobierno y Asuntos Municipales de la Provincia, y referente histórico de Cambiemos en el distrito, Alex Campbell, se refirió al respecto. “Agustina es una excelente candidata, hace más de cinco años que trabaja en el equipo, recorre los barrios y está cerca de los vecinos. Durante estos dos años como concejal no solo se ganó el cariño y el reconocimiento de los sanfernandinos, sino también la confianza de todo el espacio para ocupar este lugar. San Fernando cuenta con la mejor candidata para seguir creciendo”.

Al respecto Ciarletta mencionó: “Para mi es un orgullo, después de todos estos años de trabajo, tener la oportunidad de representar al espacio, de acompañar a María Eugenia Vidal en la boleta, y confirmar el compromiso que tengo con los vecinos, de mejorar juntos San Fernando”. Y agregó: “Estoy muy orgullosa del equipo que tenemos. Quiero felicitar entre ellos a Nacho Semenzato, que me acompaña como primer candidato en la lista; a Mónica Santamarina, primer candidata a Consejera Escolar; y a Erika Krieger, que está siempre con la mirada puesta en San Fernando y nos va a representar en la lista de candidatos a Legisladores por la Primera Sección”.