Un día antes del cierre de listas y no sin polémicas, el Frente de Todos de San Miguel tiene sus candidatos....

Contrariamente a lo que había trascendido, Joaquín de la Torre no estará en la lista de diputados provinciales de la Primera Sección. Catalina Buitrago, jefe de Gabinete en Ministerio de Gobierno, firmó como cuarta precandidata a legisladora bonaerense.