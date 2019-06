“Estos son los hombres y mujeres que me acompañarán en la lista de candidatos a concejales y consejeros escolares del partido de Escobar. Son gente de trabajo, con probada capacidad, honestidad y vocación de servicio, comprometida con el prójimo y con el proyecto de transformación con el que llenamos de derechos cada rincón de nuestro municipio. Junto a ellos, a la par de mi equipo de gestión y miles de militantes, vecinos y adherentes; vamos a presentarnos en las próximas elecciones para llevar nuestras propuestas y ponerlas a consideración del electorado”, escribió en sus redes sociales Ariel Sujarchuk.

