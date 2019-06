Inconformes con la metodología del armado de listas, Kolina de Tres de Febrero le quitó el respaldo al espacio en lo local, y en diálogo con SMnoticias, su referente, Gabriel Restuccia, afirmó que militarán por el Frente de Todos a nivel nacional y provincial, pero no así por las propuestas electorales en el distrito.

Cómo ya se sabía, el ex ministro de Salud bonaerense, Alejandro Collia, encabeza la lista del Frente de Todos por la que se candidatea para la intendencia el actual diputado provincial, Juan Debandi. Lo siguen Lis Díaz, del Movimiento Evita; Facundo Lococo, de La Cámpora; María del Carmen Vidal, de la Agrupación Ramón Carrillo del concejal y ex funciuonario de Daniel Scioli; Diego Achilli, del massismo; y Cristina Heredia, actual legisladora.

El precandidato bendecido por Hugo Curto cierra su nomina de concejales sin haber podido sumar a los dirigentes gremiales Octavio Argüello y Gustavo Torres, quienes presentarán lista ante la junta partidaria que preside el mismo ex intendente de Tres de Febrero.