Era el escenario más previsible. Ambos dirigentes venían con una fuerte tarea política y no quitaban...

“Hicimos oficial la presentación de lista para las próximas elecciones, donde llevaré la obligación de representar los intereses de los merlenses como intendente”, escribió en su Facebook el ex jefe comunal.

El ex intendente de Merlo, Raul Othacehé, conformó una lista con familiares y ex funcionarios municipales. ¿Pasará los filtros partidarios?

Y las sorpresas no paran: Othacehé presentó lista por el Frente de Todos