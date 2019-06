Y desde el curtismo, van dando cierre a la lista que encabeza el diputado provincial Juan Debandi, secundado como primer precandidato a concejal por el ex ministro de Salud, Alejandro Collia. La dirigente Liz Díaz se confirmaría como primera mujer de la lista, seguida por Facundo Lococo, también de La Cámpora, y por Cristina Heredia, actual concejal de la línea de Curto. Se sumaría como quinto precandidato el ex concejal del massismo Diego Achilli.

“No estan cerradas las negociaciones”, aseguró hace minutos Octavio Argüello, quien selló un acuerdo con el ex jefe de la ANSES local, Cristian Tiedemann, quien dice referenciarse en Sergio Massa. Desde el espacio son optimistas en cuanto a que no habrá proscripción por parte del Hugo Curto, presidente de la Junta Electoral partidaria a nivel provincial, y reclaman una PASO en igualidad de condiciones para que, “el que gane conduzca y el que pierda acompañe”.