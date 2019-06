1°Daniel Mollo (Relator de fútbol, ex macrista) 2°Claudia Herrera (Referente de Graciela Tamaño) 3°Germán Pavone (Referente de Juan Manuel Urtubey) 4°Melisa Alvares (Referente de Libres del Sur) 5° Fabián Romero (Referente vecinal de Jose León Suárez)

El tercer puesto de la nómina provincial lo ocupará Liliana Schwindt, ex diputada especializada en temas de defensa al consumidor; y en el cuarto lugar se confirmó a Jorge Ariel Illa, un joven dirigente socialista marplatense, que es secretario general adjunto del Partido Socialista a nivel nacional.

En tanto, Camaño quedó confirmada para encabezar la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, acompañada en el segundo lugar por ‘Topo’ Rodríguez, oriundo de Tandil y de máxima confianza del ex ministro de Economía en la provincia de Buenos Aires.

Los precandidatos presidenciales de Consenso Federal, Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey, eligieron a Graciela Camaño para encabezar la lista de diputados por la provincia de Buenos Aires; y confirmaron la postulación del ex intendente de Bolivar y actual diputado nacional, Eduardo ‘Bali’ Bucca, como gobernador bonaerense.

