Era el escenario más previsible. Ambos dirigentes venían con una fuerte tarea política y no quitaban...

En la inauguración también estuvieron presentes, María Luján Rey, madre de Lucas Menghini Rey, el joven de 20 años que fue la última víctima en ser encontrada tras la tragedia de Once y ahora candidata a diputada nacional; el presidente de Trenes Argentinos Operaciones, Marcelo Orfila; y Gastón Pérez, secretario de Planificación del Gobierno de Morón, entre otros funcionarios.

Al respecto, Dietrich anunció:”Esto que vemos acá es la punta del iceberg de una inversión muy profunda. Son cosas que no se hicieron por décadas, y ya no se podía tener un sistema funcionando con una estructura de hace 90 años. Gracias esto todos los usuarios de la línea se van a ver completamente beneficiados en el tiempo de viaje y en su seguridad”.

Durante una conferencia de prensa, el intendente recordó: “Todavía me acuerdo de las épocas en las que teníamos que viajar colgados en el Sarmiento. Pero esa es la Argentina que quedó atrás. La de ahora es esta, la que mejora y la que invierte en la seguridad y la comodidad de los argentinos. Estamos orgullosos de la gestión del Ministro y este equipo. El servicio es utilizado por miles de vecinos que ahora son beneficiados por las obras”.

A partir de estas mejoras, los pasajeros que realizan habitualmente el trayecto entre Once y Moreno vieron reducido su tiempo de viaje en 5 minutos, a partir de la suma también de 24 servicios diarios, llegando así a 275 viajes. Además con el nuevo sistema de cableados, se redujo drásticamente las cancelaciones en el servicio generado por fallas.

El intendente y el ministro de Transporte de la Nación destacaron el plan de renovación del sistema eléctrico de la línea del tren Sarmiento, una obra que no se concretaba desde su instalación, en 1924. Entre los avances, se reemplazaron 170 kilómetros de cables de energía y se crearon tres nuevas subestaciones eléctricas.