La sorpresa se dio en la jornada de ayer, cuando finalmente Humberto Fernández y La Porta se sacaron la foto que selló la unidad. El actual secretario de Hacienda de José C. Paz, que había lanzado su precandidatura a intendente terminó cediendo y aceptó colocar a Carmen Pérez en el cuarto lugar. La sexta plaza será de Graciela Rodríguez, integrante del gremio docente de SUTEBA.

Hace tres días, La Porta había anunciado que Cristian Mayal sería el primer candidato a concejal. “Los jóvenes serán reales protagonistas”, había dicho en su cuenta de Instragram el ex diputado provincial.

Un día antes del cierre de listas y no sin polémicas, el Frente de Todos de San Miguel tiene sus candidatos. Como ya se venía anunciando, el principal espacio opositor al gobierno de Jaime Méndez llevará como aspirante a la intendencia a Franco La Porta.