Un día antes del cierre de listas y no sin polémicas, el Frente de Todos de San Miguel tiene sus candidatos....

Por el otro lado, el ex hombre de Luis D’elia en el distrito, Hernán Letcher, debería bajar su aspiración a la intendencia ya que su jefe político, el diputado provincial Lauro Grande, tendría avanzado un acuerdo con Katopodis que incluiría a su esposa como segunda candidata a concejal. Hay resistencia de parte de la militancia K y rechazo de sectores del peronismo. Desde el Instituto Patria ya habrían asegurado que en San Martín no habrá PASO.