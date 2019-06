Era el escenario más previsible. Ambos dirigentes venían con una fuerte tarea política y no quitaban...

Sobre el actual momento definitorio de las listas que vive Tigre, el dirigente Javier Parbst también se mostró disconforme con la posibilidad de que no se dirima el candidato en una interna y agregó: “El respaldo de Estela de Carlotto para con Zamora fue fabuloso y nuestros dirigentes de arriba tienen que escucharla. Lo más saludable para la democracia es que se dirima con una interna”.

“Todas las fuerzas políticas, gremiales y sociales acompañan a Julio Zamora para que el clamor de nuestra exigencia llegue a los niveles que tengan que llegar. La imposición de no querer dejar participar al actual intendente es un método totalmente injusto. Zamora mide casi 50 puntos y son pocos los distritos en la Provincia que tienen un candidato con esa imagen. Si no nos permiten participar de una PASO vamos presentarnos con una boleta corta”, expresó el vicepresidente del Partido Justicialista de Tigre, Roberto Passo.