Luego de compartir un encuentro con jóvenes de su espacio, el legislador mencionó que “los jóvenes están siendo seriamente perjudicados por las políticas de Cambiemos”. “Las dificultades para encontrar trabajo o estudiar son cada vez mayores y en ese marco me alegra saber que son muchos los que tienen ganas de transformar la realidad”, añadió.

This site is protected by wp-copyrightpro.com