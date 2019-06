Cayeron las operaciones de prensa. María Eugenia Vidal no eligió y será el vecino quien dirima las internas de Juntos por el Cambio en Merlo. Sin acuerdo entre los sectores de Zencich, con el respaldo del jorgemacrismo y funcionarios nacionales; y los de Gómez Centurión, impulsado por el vidalismo y en su momento por Joaquín de la Torre, los dos van a las urnas el 22 de agosto.

Era el escenario más previsible. Ambos dirigentes venían con una fuerte tarea política y no quitaban el pie del acelerador de cara a la precampaña electoral. El concejal David Zencich enfrentará en las primarias al funcionario Juan Gómez Centurión.