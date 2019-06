“Ya no sabemos cómo comunicarnos y pedir que alguien nos de alguna solución”, agregó la mujer. Quizás en época electoral, Mario Ishii deje la rosca y se comprometa con su gente.

“Cuando asfaltaron Federico Lacroze del otro lado prometieron que también iban a hacer al menos algún mejorado en la calle, pero después de meses, no pasó nada”, sostiene la vecina.

Federico Lacroze, la calle de José C. Paz que se convirtió en laguna