Lo confirmó el propio líder el Frente Renovador hoy, aclaró que no irá a una PASO contra Alberto...

En diciembre de 2017 fue sancionada la Ley N° 15.000, que establece la obligatoriedad de presentación para el Poder Ejecutivo y extiende la obligatoriedad de presentación al Poder Legislativo. Si bien esta Ley no obliga a los municipios, los invita a adherir: en la actualidad, de los 135 municipios bonaerenses, 77 son los que tienen algún tipo de sistema de DDJJ.

Antes, las declaraciones juradas se presentaban en formato papel y eran reservadas, es decir, que no eran públicas. Ahora y tras un decreto promulgado en 2017 con el propósito de adecuar el sistema de declaraciones juradas patrimoniales a la política de prevención de la corrupción, la modalidad de presentación es electrónica a través de un formulario web. Asimismo, como información a declarar se incorporaron los antecedentes laborales de los dos últimos años y actividades simultáneas.

“Desde el inicio de la gestión hablamos del concepto “Estado abierto”, adoptando políticas de transparencia, colaboración y participación ciudadana no sólo en la administración pública, sino también en los demás niveles de Gobierno”, dijo Gustavo Ferrari, ministro de Justicia bonaerense. Luego agregó: “En ese sentido creamos la Oficina de Fortalecimiento Institucional (OFI), el órgano provincial responsable de definir e instrumentar políticas en materia de prevención y control de las prácticas corruptas en pos del fortalecimiento institucional en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, e impulsamos la obligatoriedad de presentar y publicar las Declaraciones Juradas Patrimoniales tanto para la gobernadora, funcionarios públicos de la Policía y el Servicio Penitenciario”.