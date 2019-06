Instituciones educativas, ex Combatientes de la Guerra de Malvinas del distrito y organizaciones de la...

María Ofelia, secretaria de la Primaria 14 y la Escuela 708, sostuvo: “En 25 años de docente es la primera vez que vengo con una escuela de isla y de adultos y me encanta. Es muy importante para los chicos juntarse con otras escuelas y compartir este momento”.