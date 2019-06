Tras la nota que publicó este medio, ex jefe comunal Hugo Curto medió entre los dos principales actores...

Actualmente, la Secretaría de Obras y Servicios Públicos trabaja en la renovación de luminarias de la Plaza Alem; y en 17 cuadras cercanas a este espacio verde, sobre Colegio Militar, Industria, C. Silva, Diagonal Salta, Diagonal Alem, Pasaje C. Benielli, Morello, Salta y Jujuy.