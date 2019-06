“Creemos que todos tienen para portar. En todos estos años hemos trabajado en consecuencia con lo que queremos en San Fernando, y queremos escuchar a todos los sectores que opinan de eso. Es momento de aportar”, agregó, y planteó: “La gente nos respalda muy fuerte en San Fernando y ese respaldo nosotros lo aportamos a lo que creemos que es una causa a la que no se le puede dar la espalda, porque la situación del país lo amerita. Lo hizo Cristina, que dio un paso al costado, demostrando grandeza; y también lo hizo Sergio Massa, cuyo deseo es ser presidente y ha declinado esa posibilidad. En lo local, nosotros vamos a hacer lo mismo”.

Las ubicaciones seis y siete serían para el kirchnerismo, que pone en juego tres bancas. Aún no está claro quiénes serían los referentes de ese espacio que pujan por ocuparlas. Según los más optimistas, el Frente de Todos podría conseguir siete escaños, por lo que esos puestos no son menores.

Comienzan los momentos de definiciones en lo que tiene que ver con el armado de las listas. En San Fernando, el oficialismo comunicó hace tiempo que Luis Andreotti no iba a buscar una nueva reelección que y que el candidato a intendente iba a ser el diputado provincial Juan Andreotti.