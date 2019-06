Participaron las banderas de ceremonia de las Escuelas Primarias 6, 5, 3 y 9. Además, asistieron Juan Santillán, presidente de la Unión de ex Combatientes de Tigre, y miembros de dicha entidad, quienes brindaron al público chocolate caliente; representantes del Instituto Belgraniano y del Museo de las Escuelas.

Instituciones educativas, ex Combatientes de la Guerra de Malvinas del distrito y organizaciones de la comunidad acompañaron la ceremonia de izamiento de la insignia Argentina, creada por el prócer. Autoridades municipales destacaron la fecha como una jornada de reflexión en pos del bienestar de los vecinos.