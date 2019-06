Si bien la intención es conformar una lista de unidad, en caso que no prevalezca el consenso, fuentes del espacio destacaron que las internas son el mejor mecanismo para dirimir candidaturas.

“Resaltando los gestos de los compañeros que declinaron postulaciones para alcanzar un consenso con el que me honraron para mi postulación a candidato a intendente municipal del distrito de General San Martín. Humildemente acepté el compromiso, esperando estar a la altura de la confianza que depositan en mi, encarándolo con la seriedad y responsabilidad de cada lugar que me toco ocupar a lo largo de la vida”, escribió el hombre del Sindicato de Comercio.

