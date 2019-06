Tras la nota que publicó este medio, ex jefe comunal Hugo Curto medió entre los dos principales actores del espacio y empujó la unidad. El legislador provincial será el precandidato a intendente, y el médico encabezará la nómina de concejales. No obstante, podría no ser la única lista, ya que los gremios aun sostienen las precandidaturas de Octavio Arguello y Gustavo Torres. El hombre de Camioneros, fue duro con el acuerdo y lo definió como “la unidad entre el curtismo y el camporismo”.

“Desde el Consejo del Partido Justicialista de Tres de Febrero nos complace anunciar que hemos sintetizado nuestra voluntad en una fórmula que expresa lo mejor de nuestro movimiento y tiene como objetivo que el 9 de diciembre sea el último día de Cambiemos al frente de los destinos de nuestro municipio. Luego de varios encuentros de sano debate coincidimos en presentar una fórmula que tenga a Juan Debandi como candidato a intendente y a Alejandro Collia como el primer concejal por el Frente de Todos. Estamos convencidos que el camino es la unidad y por eso, llamamos a los compañeros que todavía no forman parte de este gran Frente a integrarse, para trabajar codo a codo por un futuro mejor para el pueblo de Tres de Febrero”, escribieron, desde el peronismo, en un comunicado.

Esto ocurrió tras la publicación de SMnoticias, en la que se revelaron los infructuosos intentos del ex intendente Hugo Curto de lograr la unidad del justicialismo. Tras la nota, la ‘rosca’ y los tiempos se aceleraron y el octogenario dirigente, presidente de la Junta Electoral bonaerense del Frente de Todos, medió entre los dos principales actores del espacio y empujó la unidad.

A Juan Debandi y Alejandro Collia los acompañaría la referente del Movimiento Evita, Lis Díaz, que ocuparía el segundo lugar en la lista de concejales.

Concejales y dirigentes serían parte de este armado, entre ellos, Andrea Benítez, del Manifiesto Argentino, que declinó su precandidatura a intendente y puja por tener un lugar en la nómina de ediles.

Resta saber que harán los dirigentes de extracción gremial que se anotaron como precandidatos a intendente, como por ejemplo el hombre de la Unión Obrera Metalurgica, Gustavo Torres, desde cuyo sector adelantaron que tienen el apoyo de Antonio Caló para sostener una lista local.

Asimismo, Hugo Moyano haría lo propio con Octavio Arguello, líder del gremio de Camioneros en el distrito, quien aseguró a este medio que presentará una lista local y fue crítico del acuerdo entre el legislador provincial y el médico, al definirlo como “la unidad entre el curtismo y el camporismo”. “Hay muchos actores del peronismo que quedamos afuera. No es la unidad de todo el peronismo”, sentenció.