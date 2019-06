Abuelas de Plaza de Mayo es una organización no gubernamental creada en 1977, cuyo objetivo es localizar y restituir a sus legítimas familias todos los niños desaparecidos durante la última dictadura argentina. El trabajo incansable de las Abuelas durante 40 años ha permitido la recuperación de la identidad de 130 nietos, el último de ellos anunciado la última semana.

