En el marco del acto de promesa de lealtad a la bandera para chicos de cuarto grado, el intendente de Tigre, Julio Zamora, aseguró que puede llegar a participar de las próximas elecciones con una boleta corta si desde el Frente de Todos impulsan a Malena Massa como candidata. De todos modos aclaró que ya realizó el pedido de PASO. “No vemos motivos de impugnación de ningún tipo”, aseguró.

Del acto, que se llevó a cabo frente al playón de la estación de Tigre, participaron cerca de 6 mil alumnos de cuarto grado de las 70 escuelas del distrito. El intendente leyó los votos de promesa frente a los familiares de los chicos.

“Para nosotros es un día muy especial, en el que los niños de Tigre se comprometen a ser grandes ciudadanos argentinos. Por eso ponemos todo el esfuerzo desde el Municipio para que vivan un momento inolvidable”, señaló Zamora.

Durante el acto se proyectó un video en donde alumnos de diferentes escuelas expresaban el significado de la insignia patria. “El símbolo va más allá de sus colores, representa nuestras raíces, historia, valores y debemos respetarlo”, les dijo Zamora a los chicos.

La jornada comenzó con un desfile acompañado por la música de la Banda Militar del Ejército Argentino “Ituzaingó”. Además, los alumnos que realizaron la promesa entonaron una canción llamda “Quiero ver florecer a mi Bandera”.

Asimismo, Zamora anunció “la renovación de todos los bancos de las escuelas primarias y la entrega de mochilas para chicos de primer grado”. “Vamos a construir una escuela secundaria, la Técnica 3 de Benavídez y dos jardines maternales”, afirmó el jefe comunal en relación a las medidas en educación.

Por otra parte, el intendente hizo referencia a las horas de definición políticas que se vienen. “Ya hice mis declaraciones y la petición a mi espacio político. Voy a esperar al 22, estamos consustanciados en creer que tenemos que defender la democracia y la institucionalidad de los espacios”, manifestó.

Además, no escapó a la posibilidad de que deba participar de la elección con una boleta corta debido al intento de Sergio Massa de que su mujer, Malena Galmarini, sea la candidata oficial del Frente de Todos, aunque aclaró: “Si no se resuelve ese tema, no sería un problema mio sino de los vecinos de Tigre, que no podrían elegir libremente y en igualdad de condiciones a sus dirigentes”.

“Este no es un problema personal sino de defensa de principios democráticos. No vemos motivos de impugnación de ningún tipo, yo jamás lo haría porque creo en la democracia”, cerró.