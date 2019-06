“Hoy tenemos solucionado el problema hidráulico y estos días que tuvimos de mal tiempo, la gente notó el cambio para mejor y no sufrieron la problemática de años anteriores. Seguimos con la modalidad de hacer el listado de las prioridades que tienen los vecinos. Hay cosas que no estaban hechas y nosotros vamos tomando esos pedidos que tenemos y trabajamos sobre ello siempre”, continuó Nardini.

This site is protected by wp-copyrightpro.com