Andrea Ghidone encabeza Madame Tango, un musical que a través de la danza, los relatos y las melodías, cuenta una historia de amor no convencional, el de las mujeres con el tango. A lo largo de la hora que dura la obra, los encuentros y desencuentros sumergen a los espectadores, en una historia donde cada elección de vida, es el vehículo que lleva a la libertad.

This site is protected by wp-copyrightpro.com