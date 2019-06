“Vamos a cubrir todo el partido de San Isidro con luces Led. Martínez es la localidad más grande del distrito y me produce una gran satisfacción que la zona del centro y el oeste esté completa. Pero seguiremos recorriendo cada una de los barrios hasta llegar al 100 por ciento”, anunció Posse.

This site is protected by wp-copyrightpro.com