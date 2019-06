El peso político del ex intendente de Tres de Febrero se diluyó luego de las derrotas de 2015 y 2017....

Vidal y Valenzuela recorrieron las diferentes islas de trabajo desde donde se coordina a las fuerzas federales, la Policía Bonaerense, Bomberos, el SAME, Servicios Urbanos y Defensa Civil. “En 2015 contábamos con 300 cámaras, la mayoría de baja definición, y un centro de monitoreo pequeño que no estaba a la altura de lo que precisa un municipio como Tres de Febrero”, expresó Valenzuela. “Hoy tenemos 850 cámaras y vamos a seguir colocando, próximamente en la zona del Metrobus Ruta 8 y en los accesos al municipio”, agregó.

La gobernadora María Eugenia Vidal y el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, recorrieron el centro de monitoreo 3F COM de Villa Bosch, que inauguró la Municipalidad en junio de 2018 en la ex fábrica Tucán, edificio emblemático del barrio que estuvo abandonado muchos años. La obra fue realizada a través del Fondo de Infraestructura Municipal y el apoyo de la provincia de Buenos Aires.

A un año de su inauguración, la gobernadora Vidal recorrió el 3F COM junto al intendente Valenzuela