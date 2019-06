Ayer por la noche, el consultor Daniel Ivoskus presentó en San Martín su nuevo libro, “Mentirosamente”. En el mismo aborda el tema de las fake news desde la perspectiva de su campo de acción, la comunicación política. Además, en el marco del cierre de listas, el diputado provincial de Cambiemos habló sobre el armado del espacio en el distrito.

La presentación de “Mentirosamente” se realizó en el Espacio Raf, ubicado en el centro de San Martín. Asistieron concejales, dirigentes políticos del distrito, periodistas locales y vecinos en general.

Durante el evento, dos periodistas conversaron con el autor sobre los contenidos del libro. Luego, quienes asistieron pudieron realizar consultas, y al final d la jornada, cada uno de los presentes se llevó de regalo un ejemplar.

“Hoy las fake news son un peligro y un riesgo para la democracia. Pueden destruir candidatos o gobiernos, y manipular a la ciudadanía”, aseguró el consultor. “Hay que avanzar con una cuestión cultural que permita a la ciudadanía responder y que acciones llevar adelante, y además avanzar en generar identidades digitales, es decir, que sepamos quien habla y desde donde viene”, agregó.

Asimismo, hablándole a la dirigencia política, recomendó que “no hay que ponerse nervioso y responder cualquier cosa, sino que hay que contar toda la información”. “Tenemos que tener un equipo profesional de comunicación que sea el que guie la respuesta ante este tipo de situaciones”, manifestó.

Ivoskus planteó también que “las fake news son antiguas”, en tanto “hace 486 años Nicolás Maquiavelo hablaba del engaño, porque sabía que había alguien que se iba a dejar engañar”. “Hoy las noticias falsas son acciones de campañas que se llevan adelante, incluso desde un gobierno o organizaciones, y estamos en una etapa de conocimiento. La madurez o el uso de las redes sociales y el consumo de información nos van a ir enseñando como combatir las fake news”, sentenció.

Luego, sostuvo que “los dueños de las redes sociales tienen un rol central”. “Nadie puede decir cualquier cosa, y nadie pensaría en un medio de comunicación en el que cualquiera diga cualquier cosa, y las redes sociales son medios de comunicación y deberían estar dentro del mismo marco”, opinó. También entendió que “empieza a haber castigo y autocastigo de los usuarios”. “Ya la gente no replica cualquier cosa por el solo hecho de replicar”, dijo, y pronosticó que “en algunos años la propia gente no va a querer sentirse parte de una operación, y considerar que está siendo parte de una acción para destruir a un político o un gobierno compartiendo una noticia que no es verdad”.

Finalmente, consultado sobre una eventual legislación al respecto, el experto en comunicación política dijo que “hay que tener cuidado para no herir el tema de la libertad de expresión”. “Se debe legislar sobre los proveedores del servicio de redes sociales”. “La legislación argentina, y en el mundo, está no sobre el que mira el contenido sino sobre el que lo emite. No hay que legislar sobre la gente sino sobre los proveedores, el canal de distribución”, reiteró.

“Este libro sirve para jóvenes, periodistas, empresarios y políticos. Sirve para todos. Con las fake news uno debe estar preocupado hasta por sus propios hijos, sino miremos lo que pasó en Bariloche, con ese chico que acusaron en redes sociales de haber abusado de una chica y se termina suicidando por esa noticia, y lo único que había hecho era rechazar a esa chica. Las fake news son un fenómeno social y no tocan a un sector específico”, cerró.

Ya en otro orden de cosas, el diputado provincial de Cambiemos se refirió al armado del espacio en el distrito. “Se avanza en un proceso de generar consensos entre los diferentes sectores que lo integran, que no es fácil. El día sábado vamos a terminar confluyendo en una coalición para poder ganar en San Martín”, indicó.

“La idea es conformar un equipo que comparta las convicciones y valores que expresan el presidente y la gobernadora para llegar lo más fuerte posibles a las PASO. Deberíamos estar todos en el esquema tratando de confluir todos juntos, y en caso que no, esta la opción de la interna para dirimir candidatos”, continuó, y le abrió la puerta a una interna al subrayar que “la ley es muy clara, y no hay que descartar algo que permite la ley”.

Para concluir, Daniel Ivoskus explicó que “Honestidad y Trabajo a firmado la alianza como parte del frente Juntos por el Cambio, con lo cual pertenece a ese espacio”, descartando así una posible participación en San Martín con boleta corta.