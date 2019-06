El peso político del ex intendente de Tres de Febrero se diluyó luego de las derrotas de 2015 y 2017....

Uno de los puntos más polémicos, pero que pasó sin advertencia, fue la declaración de apoyo al médico Leonardo Rodríguez Lastra, a quien en el proyecto se lo calificó como “defensor de la vida”. Cabe recordar que el doctor se negó a realizar un aborto no punible y fue condenado por el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público.

Entre las declaraciones, el cuerpo repudió la tapa de la última edición de la revista Noticias, donde se la ve en una caricatura a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner amamantando a Alberto Fernández y Sergio Massa.

La jornada no contó con demasiados tratamientos. Se giró a comisión una iniciativa de José D’agata de declarar la Emergencia Económica, Social y Alimentaria en el distrito, y se aprobó un pedido de informe relacionado a las políticas que utiliza el gobierno local para erradicar la violencia laboral.