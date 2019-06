Denuncian el vaciamiento de las salitas de salud que dependen del gobierno municipal de Mario Ishii. Reclaman por el faltante de profesiones de la salud y por la ausencia de recursos e insumos. La excusa del recorte, los ocho “hospitales” construidos que en realidad son unidades de diagnóstico precoz.

“Estamos pidiendo que este municipio priorice la salud, no que espere a que el vecino se enferme y tenga que ir al hospital”. “Hace tres años pedimos que se haga prevención, que cuidemos las 24 salitas, que históricamente los vecinos fueron construyendo”, sostuvo Elvira Balina, integrante de la Asamblea vecinal en defensa de la salud en dialogo con agencia.farco.org.ar.

“Desde principio de año no hay pediatras, con lo necesario que es en nuestro barrio, y hay una sola médica clínica”, agregó la vecina.

Los ocho hospitales que son solo fachada

Una de las excusas de la administración de Mario Ishii para la disminuir recursos en las tan necesarias salitas municipales son los supuestos hospitales que construyó, en varios casos, con aportes nacionales.

Sin embargo, los edificios no son más que Unidades de Diagnóstico Precoz, con ningún tipo de complejidad para atención primaria de la salud: no están abiertos las 24 horas, PAMI no cubre las internaciones, entre otras situaciones que hacen que José C. Paz no reciba coparticipación extra de la Provincia por no tratarse de hospitales.

Y ante esta situación, la demanda colapsa el hospital Mercante, de gestión bonaerense, que también presenta serias falencias. En la madrugada del 16 de junio se derrumbó uno de los consultorios recién habilitados de la obra de ampliación. Afortunadamente no hubo heridos.