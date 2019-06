El Yoga es una práctica física, mental y espiritual que se originó en la India hace miles de años. Etimológicamente, la palabra proviene del sánscrito, significa unión y simboliza la integración entre cuerpo, mente y espíritu. No es sólo una disciplina basada en posturas sino una filosofía de vida cada vez más popular en occidente entre quienes buscan reencontrar la paz y el equilibrio con la naturaleza.

This site is protected by wp-copyrightpro.com