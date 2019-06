Eduardo Izaguirre, de 66 años, vive en Beccar, luchó durante 35 largos años para conseguir la escritura y ya había perdido las esperanzas. “Estoy muy agradecido con la gobernadora y el intendente, llevo 47 de casado y tengo tres hijos. Se me pasan muchas cosas por la cabeza. Estoy muy emocionado”, dijo.

“Se nota un cambio desde hace tres años y medio, un Estado presente que se hace cargo de sus obligaciones para que vecinos de San Isidro se puedan llevar su escritura. No hay forma de hacer esto si no es con trabajo coordinado por parte de la Escribanía, el Ministerio y el Municipio”, explicó el presidente del Concejo Deliberante, Andrés Rolón.

El ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari, expresó: “Estas personas hoy tuvieron un acto de justicia, porque pueden tener al fin su escritura con el título de propiedad, algo que esperaron durante tantos años. A pesar de sentir suyas las viviendas no tenían ese reconocimiento del Estado; ahora tienen la libertad de poder decidir sobre esa propiedad”.