“La sabana es corta”, dicen en todos los distritos los referentes peronistas tras el acuerdo Alberto + CFK + Massa. Las Primarias Abiertas, una idea del ex presidente Néstor Kirchner, parecen ser la mejor herramienta para ordenar el desorden y darle fin a la practicas caudillistas de elegir dedocráticamente candidatos para la derrota. Diego Valenzuela, tranquilo.

De las huestes curtistas aparecen como precandidatos Alejandro Collia, ex ministro de Salud bonaerense, neurocirujano y sanitarista, y Juan Debandi, diputado provincial, hasta hoy, con posturas antagónicas y con una PASO casi segura. Por otro lado hacen presión los gremios: Desde la Unión Obrera Metalúrgica, Raúl Torres, hombre enemistado con Curto desde que no le permitió renovar su banca en la legislatura bonaerense, pone a su hijo Gustavo Torres; desde Camioneros, Hugo Moyano impulsa a su delfín, Octavio Argüello, quien puso primera temprano en la campaña y suma continuos respaldos a su candidatura local.

Curto no puede lograr la unidad en su distrito y se vaticina una dura interna