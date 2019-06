Para la Dra. Silvia Daveggio, directora del Hospital Pediátrico, la iniciativa es muy positiva ya que “vienen a colaborar en forma gratuita con la atención hospitalaria, desde el lado de la payasada. Ellos juegan y sobre todo en pediatría es muy lindo porque no solo los chicos se ponen contentos, sino también los padres. Van a venir una vez por semana al hospital y en algunas situaciones especiales también vamos a poder contar con ellos”.

La asociación civil Payamédicos es una Organización No Gubernamental sin ánimos de lucro, que se dedica a capacitar en temáticas relacionadas al arte y la salud al personal de salud, docentes y artistas. Los Payamédicos son personas que realizan cursos a cargo de la asociación, donde adquieren herramientas para desenvolverse en espacios de salud y sociales a través de una técnica conocida como “payamedicina”. De esta manera, emplean conceptos médicos, psicológicos, psicodramáticos, sociales, éticos y filosóficos para promover el ánimo optimista en aquellos que se encuentran hospitalizados.