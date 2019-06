El peso político del ex intendente de Tres de Febrero se diluyó luego de las derrotas de 2015 y 2017....

Por otra parte, trascendió que la concejal Claudia Juanes, hoy única concejal del Frente Renovador, conformaría un nuevo monobloque. Así, y de confirmarse este cambio, el massismo no tendría más representación en el Concejo Deliberante de Pilar.

“Para nosotros es un dirigente golondrina, aparece en Pilar cada dos años, cuando hay elecciones, y de ese tipo de dirigentes estamos cansados. No queremos más eso, queremos que trabajen en el territorio”, finalizó.

Asimismo, habló de “arreglos en algunos distritos para poner sus candidatos a intendentes o algunos lugares en alguna diputación para un sector muy reducido, siempre para los más cercanos”. “Nosotros no estamos dispuestos a continuar en un partido en el que no queda absolutamente nadie, porque la gran mayoría de la gente que trabajaba también está desilusionada con la actitud del referente del Frente Renovador”, lanzó.

“A partir de hoy no pertenecemos al Frente Renovador, somos Comunidad Pilarense, un nuevo bloque que representará a la gente como lo hizo siempre, pero ahora el camino lo elegimos nosotros”, escribió Ricci en su cuenta de Twitter.

La decisión se dio luego de la unidad del massismo con el kirchnerismo, que a nivel local significó que el emisario de Sergio Massa sea Jorge D’Onofrio, con quien los ediles ya no mantenían vínculo, descartando así cualquier posibilidad de formar parte de la lista distrital.

Los ediles Inés Ricci y Flavio ‘Charo’ Álvarez rompieron con el Frente Renovador y conformaron un nuevo bloque de carácter vecinal, Comunidad Pilarense. La concejal Claudia Juanes haría lo propio en los próximos días y conformaría un nuevo monobloque. Así, el massismo no tendría más representación en el Concejo Deliberante de Pilar.