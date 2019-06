El candidato a Intendente visitó vecinos afectados por la lluvia y caminó por las zonas más complicadas por la intensidad de la tormenta.

El sábado 15 de junio amaneció lluvioso y con alerta meteorológica por tormentas durante gran parte de la mañana. Aún con este desalentador panorama, Lucas Delfino salió a la calle junto a su equipo en una nueva jornada de trabajo.

“Es inaudito que en Hurlingham tengamos que vivir en un constante estado de abandono. Salir de casa es una odisea no solo por la inseguridad sino también por la lluvia. Me duele el estado en el que está mi distrito, pero me reconforta saber que desde diciembre las cosas van a cambiar para siempre”, dijo el candidato a Intendente.

Durante la recorrida, Delfino visitó y charló con vecinos de las zonas más afectadas por la tormenta y les aseguró que durante su gestión una de las prioridades serán las obras de infraestructura para evitar inundaciones después cada tormenta.