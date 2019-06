Federico Achával apuntó contra la gestión del Intendente Ducoté y dijo: “Creo que más que perder el tiempo armando listas, el Intendente debería dedicarse a atender los problemas que hay hoy en Pilar, como la inseguridad o los problemas que tienen los barrios debido a las lluvias de los últimos días”.

Refiriéndose a las declaraciones de la gestión municipal, que afirmó que los índices de inseguridad bajaron, Achával expresó que “No se puede gobernar con anuncios de marketing, y mucho menos tapar una realidad con planillas”. Y contraponiendo esa situación con los últimos hechos ocurridos en barrios como Monterrey o Villa Morra, describió: “No se le puede decir a la gente que los delitos bajaron cuando, en un sólo barrio, en un radio de 10 cuadras, hubo más de 6 robos en una sola noche. Y eso es lo que los vecinos viven a diario: los asaltan cuando salen a trabajar, los amenazan con armas para sacarles una campera o una bicicleta y tienen miedo de que sus hijos salgan solos a la calle y de que después no vuelvan”.

Además, mencionó que “estos son días difíciles. Hace 4 días que no para de llover y eso significa que en el distrito hay muchos barrios por donde se hace difícil circular, que hay calles cortadas o residuos acumulados que no dejan correr el agua. Esos barrios, hoy necesitan una especial atención del Estado municipal, necesitan que se los acompañe y se les den respuestas para que el problema no se vuelva más grave”. Luego, afirmó: “Por eso, creo que en lugar de perder el tiempo haciendo listas de la derrota, Ducoté debería preocuparse por resolver estos temas”.

Achával cerró diciendo: “Los pilarenses ya están cansados de un Intendente que hace 3 años les da la espalda. Se cansaron de que no los escuchen. Se cansaron de reclamarle a un gobierno que no tiene vocación de atender sus necesidades ni de defenderlos. Y no van a elegir 4 años más de abandono”.