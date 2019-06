El peso político del ex intendente de Tres de Febrero se diluyó luego de las derrotas de 2015 y 2017....

Además, destacó la continuidad entre los mandatos de Joaquín de la Torre y Jaime Méndez. “Es una gestión muy buena, cuando empezás a ver todo eso se hace fácil defenderla”, aseguró Traian en relación a la posibilidad que suena de integrar el Concejo Deliberante. “Yo quiero ser concejal, me encantaría porque creo que hay mucho para hacer”, concluyó.

En relación a la política local, Traian hizo referencia a la gestión de Jaime Méndez. “Es fácil de defender, está a la vista, te quedás parado y te pasa el asfalto por arriba. Se han hecho obras que se ven y otras que no, como por ejemplo las hidráulicas”, señaló.

“Somos muchos en Cambiemos que estamos en el peronismo”, señaló Traian, y afirmó que “en el votante puro” del macrismo no va a haber modificaciones. “Hubo discusiones con el propio Pichetto, pero estamos de acuerdo de a dónde tiene que ir este país”, agregó.

El dirigente sostuvo que la elección de Miguel Ángel Pichetto como candidato a vicepresidente tiene que ver con “una apertura” del espacio. “Es lo que viene pregonando Cambiemos, una manera distinta de hacer la política, con consensos pero no con cualquiera”, manifestó.