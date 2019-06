Los datos oficiales que muestran la mejoría de nuestro partido, provienen del Departamento de Estadísticas de la provincia de Buenos Aires y ubican a Escobar 1,4 puntos por debajo de la tasa de mortalidad infantil promedio a nivel bonaerense, que es de 8,9 por mil. Por el momento, no se puede evaluar la performance de nuestro municipio en comparación con otros distritos porque el organismo provincial no difundió de manera oficial los datos de todo el territorio.

