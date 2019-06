Otro sanfernandino que no dudo en ir al teatro fue Eduardo. “Esta bueno que le den la oportunidad a la gente de venir a ver espectáculos que están en la calle Corrientes, lo recomiendo por calidad y cercanía”, dijo. Y Carolina agregó: “Me parecen muy buenas las obras y estoy contenta de poder ver a Silvia Süller. Es la primera vez que vengo al Teatro Martinelli y me gusta mucho”.

Cientos de sanfernandinos rieron hasta las lágrimas en una noche de humor y música en el Teatro Martinelli. Por ejemplo, la vecina Marta comentó: “El teatro está muy lindo y como queda cerca de casa me viene muy bien para hacer una salida”. Por su parte, Norma consideró: “Venimos porque somos de la zona y las obras son muy buenas, es un gran plan para divertirnos y reírnos un poco. Para nosotros que somos jubilados el costo de los espectáculos es muy accesible y de buena calidad”.

Néstor Torchia, director de Cultura y Turismo del Municipio, expresó: “Hoy tuvimos una hermosa función para toda la familia con dos artistas de renombre como Silvia Süller y Mariano de la Canal. Este mes tenemos un ´Ciclo de Mujeres Protagonistas´ en el teatro, así que invitamos a todos los vecinos para que se acerquen a disfrutar de las distintas propuestas de música, stand up y poesía”.