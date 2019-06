Donde tampoco habría PASO es en Tigre, algo que el jefe comunal, Julio Zamora, enfrentado con el ex jefe de Gabinete nacional, viene reclamando públicamente. Al parecer, el acuerdo entre el kirchnerismo y el massismo que derivó en la candidatura a diputado nacional de Massa implicaría que la candidata a intendente en el distrito por el frente sea Malena Galmarini, su esposa y hoy concejal.

Esta mañana, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, confirmó que no será candidato a presidente y que buscará ser nuevamente diputado nacional, encabezando la lista de postulantes a ese cargo público del Frente de Todos, que lleva como fórmula presidencial a Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

