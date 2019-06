Los nombres que suenan son el de la diputada nacional Graciela Camaño; la líder del Gen, Margarita Stolbizer; y el diputado nacional y ex intendente de Bolivar, Eduardo “Bali” Bucca.

Y en esa línea, siguió con su exposición: “Los entusiasmos repentinos hay que dejarlos para las minorías, que son las que sacan beneficios. El pueblo no saca ningún beneficio. El pueblo logra bienestar cuando cree la producción, se crea empleo y hay inversión”.

A su turno, Lavagna dio su visión sobre la calma que generó en los mercados la designación de Miguel Pichetto como compañero de fórmula de Mauricio Macri. “Existe el efecto manada. Ante un hecho similar todos reaccionan de la misma manera. La realidad del país no ha cambiado por lo que pasó en los mercados, sino por lo que pasó en los supermercados”, indicó.

Urtubey fue el encargado de marcar la diferencia con sus ex socios. “Tengo afecto y respeto por Massa y Pichetto. Con ambos trabajamos en la construcción de un espacio común que buscaba una instancia superadora que no caiga en la grieta entre el macrismo y el kirchnerismo”, sostuvo.