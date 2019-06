Por último, el precandidato a intendente destacó que “en San Martín trabajamos por el consenso, y si se alcanza lo celebraremos”. “En caso contrario, cada uno de los sectores que no se sienta identificado y contenido tiene el derecho a competir”, clarificó.

Luego, ante la consulta por el acuerdo político entre su referente, el gobernador de Salta, y el ex ministro de Economía, lo definió como positivo. “Tiene que ver con que necesitamos un país más federal e inclusivo, y la única fórmula federal y competitiva en la oferta electoral que no quiere ni a Mauricio Macri ni a Cristina Kirchner es esta. “Juan Manuel Urtubey es un gobernador con 12 años de gestión, y que ha mostrado capacidad y conducción. Eso se suma a la capacidad en materia de económica y política que tiene nuestro candidato a presidente. Roberto Lavagna. Celebramos el consenso y el federalismo, y vamos a trabajar para que un gobierno más inclusivo pueda llevar adelante los destinos del país”, completó.

En el marco de la presentación de la mesa político-sindical de San Martín que acompaña fórmula presidencial de Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey, el precandidato a intendente, Germán Pavone, conversó con los medios. “En Consenso Federal 2030 está la esperanza para todos los argentinos”, indicó, y destacó el fuerte componente gremial del espacio. Los trabajadores “saben lo que podeos aportarle al conjunto de la sociedad”, opinó. En lo distrital, mencionó que trabajan por el consenso, pero no descartó una interna.